William Levy confiesa la experiencia fuera de lo normal que vivió de noche en el Teide: “Se burlaron de mí”

El actor William Levy ha sorprendido en una entrevista concedida a la Cadena Cope al contar una experiencia que vivió en Tenerife mientras rodaba escenas nocturnas en el Parque Nacional del Teide. Según relató, presenció unas misteriosas luces en el cielo que se movían de forma inusual.
“Estamos filmando en el Teide de noche, y como una estrella que por el momento soy yo. Entonces, como que me hace un destello de luz, ¿sabes? Como para brillar un poco más”, explicó el actor. Levy aseguró que la luz se movía de un lado a otro y volvía a parpadear, lo que lo dejó perplejo.
Al día siguiente, junto a unas seis personas del equipo, regresaron al mirador en plena madrugada y, según su testimonio, las luces volvieron a aparecer. “Hace la misma ruta, se mueve a la derecha, luego a la izquierda y parpadea de nuevo, pero un poco más lento”, fue entonces cuando “empezaron a burlarse de mí, como si yo estuviera conectado con el más allá”, relata Levy.
El actor comentó también que, en ese momento, la radio de producción que usaban comenzó a emitir un extraño “pipí, pipí”, lo que aumentó la sensación de desconcierto entre quienes estaban presentes.
El entrevistador recordó que el Teide es un lugar donde históricamente se han reportado avistamientos de este tipo. De hecho, mencionó que en 1987 un programa de radio nacional congregó a más de 40.000 personas en las Cañadas para observar el cielo, y muchos aseguraron haber visto un objeto luminoso desplazándose en zigzag y lanzando destellos antes de desaparecer.
Este testimonio del actor se suma a la larga lista de relatos sobre fenómenos luminosos en los cielos de Canarias, en particular en las cumbres de Tenerife, reconocidas por sus cielos limpios y su importancia para la observación astronómica.