El vandalismo se ceba en una de las zonas de baño de Santa Cruz: la policía intensificará su presencia

Santa Cruz ha anunciado que intensificará la vigilancia en la zona de Los Charcos de Valleseco ante el incremento de los actos vandálicos en la zona, con una mayor presencia de la Policía Local que irá acompañada de la reposición de todos los desperfectos ocasionados por los vándalos en las últimas semanas.
Así lo anunció el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante la visita a la zona de baño acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife; la concejala del Seguridad y del distrito Anaga, Gladis de León, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, junto a técnicos del área.
Bermúdez destacó que “hemos comprobado in situ los daños ocasionados por quienes no respetan un espacio público que es de todos, por lo que vamos a reponer todo lo que se ha roto y lo haremos antes de diciembre de este año” y añadió que “además, la Policía Local cuenta ya con instrucciones claras para sancionar a todas aquellas personas que no cumplan con las normas de uso”.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, subrayó que “vamos a reponer ciertas zonas de este espacio utilizando materiales más resistentes para garantizar que duren en el tiempo, como barandillas, que serán reemplazadas por otras de acero, así como el suelo de las duchas, que será mejorado” y agregó que “aún estamos cuantificando el coste de esta reposición, pero nos comprometemos a llevarla a cabo antes de que acabe el año”.
Gladis de León detalló que “además de reponer lo dañado, vamos a reforzar la seguridad y la vigilancia en la zona, ya que pretendemos proteger a quienes sí respetan este espacio, que vienen aquí a pasar un día de baño en familia o con amigos y a disfrutar de un entorno que hemos recuperado para la ciudad”.
El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja ya en la adquisición y construcción de los elementos que deben reponerse, de forma que la zona pueda volver a estar en condiciones óptimas en las próximas semanas, algunas de ellas, como en su totalidad antes de final de año. E insiste en la necesidad de que la ciudadanía haga un uso responsable de estas instalaciones, por lo que invita a todos los usuarios a que no solo respeten el entorno, sino que también informen de los posibles malos usos que se puedan estar haciendo de este espacio a través de los canales habituales de información municipal.