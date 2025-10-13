13 menores migrantes, procedentes de Canarias y Ceuta, ya han llegado a Madrid

Trece menores migrantes no acompañados, procedentes de Canarias y de Ceuta, ya han llegado a la Comunidad de Madrid, en aplicación del real decreto que regula la reubicación de estos menores en situaciones de presión migratoria, ha afirmado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
En un encuentro con periodistas, la consejera ha recordado que la Administración madrileña ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que modifica la Ley de Extranjería con los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados y también ha impugnado ante el Tribunal Supremo los dos decretos que lo desarrollan.
Según Dávila, el Gobierno ya ha iniciado 124 expedientes de traslado de menores migrantes no acompañados a la Comunidad Madrid, de los cuales en torno al 30 % han sido desestimados por no cumplir “las circunstancias mínimas para hacer el traslado”.
La consejera ha precisado que los expedientes desestimados eran de “mayores de edad”, de chicos que ya tenían un arraigo o “incluso expedientes que procedían de otras comunidades autónomas“.
Dávila ha rechazado el decreto ley de “repartos forzosos”, que no ha tenido en cuenta la situación de las comunidades autónomas con centros “sobresaturados y colapsados” y, en muchos casos, “ni siquiera las circunstancias del menor”.
Madrid ha pedido al Gobierno la repatriación de 56 menores migrantes
El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno la repatriación de 56 menores migrantes no acompañados con “dificultades amplias y variadas” de adaptación.
Una vez que se ha constatado técnicamente la “imposibilidad” de integración, procede la reagrupación familiar, ha explicado la consejera.
Dávila ha agregado que han trasladado estas peticiones a la Delegación del Gobierno, la administración competente, y que, hasta el momento, la respuesta ha sido “ninguna”.