La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este sábado: podrían producirse chubascos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado, 18 de octubre de 2025, una jornada de intervalos nubosos en el conjunto del Archipiélago, con predominio de los cielos cubiertos en las Islas occidentales.
Según la previsión, existe probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas en las zonas de mayor relieve, especialmente en áreas del interior durante la tarde, donde podrían darse localmente chubascos. En el norte, las lluvias serán más ocasionales y se concentrarán a primeras horas del día.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se espera un ligero ascenso en las mínimas. Las máximas alcanzarán los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 22 grados en ambas capitales.
El viento será flojo y de dirección variable, con predominio de brisas en las zonas costeras, lo que favorecerá un ambiente relativamente estable a pesar del incremento de nubosidad.
La AEMET no ha activado ningún aviso meteorológico para esta jornada, por lo que se espera un día sin incidencias destacables en el tiempo.