La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para hoy

La previsión meteorológica para este sábado en Canarias indica que habrá cielos nubosos en el norte, con apertura de grandes claros durante las horas diurnas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, por su parte, habrá cielos poco nubosos, salvo intervalos en el oeste y nubosidad alta durante la tarde.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el extremo sureste por la tarde. En cumbres, el viento soplará flojo de componente norte. En costa suroeste, predominan las brisas.
En el norte de Gran Canaria con apertura de grandes claros durante las horas diurnas, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso con presencia de nubosidad alta por la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también estará nuboso en la mitad norte, tendiendo a poco nuboso durante la primera mitad del día y a intervalos durante la segunda, con cielo poco nuboso en el resto de zonas.
Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde.