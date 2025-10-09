La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este jueves

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá cielos poco nubosos, que irán acompañados de calima en altura que tenderá a remitir a lo largo del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el norte, por su parte, habrá cielos con intervalos nubosos, que abrirán a claros en horas centrales del día.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, a excepción de ligeros descensos, especialmente en zonas de interior y sureste. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en el litoral sureste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En altas cumbres, por su parte, el viento será flojo con predominio de la componente oeste.
La previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este jueves, 9 de octubre de 2025, indica que en el norte de Gran Canaria estará nuboso a primeras y últimas horas tendiendo a intervalos nubosos el resto del día; mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado con una calima en altura que irá remitiendo a lo largo del día.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos con algún intervalo matinal en la vertiente este y con calima en altura remitiendo a lo largo del día, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios y las máximas en ligero descenso, más acusado en medianías orientadas al sur aunque aún se podrán alcanzar los 30ºC localmente en esta zona. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.