La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este sábado

Canarias presenta este sábado cielos poco nubosos, salvo intervalos a primeras horas del día, si bien estos tenderán a nubosos en las vertientes este de las islas centrales por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas, por su parte, sufrirán pocos cambios, salvo algún ligero descenso en las mínimas. Así, los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en la isla de Tenerife y los 17 de mínima en la isla de El Hierro.
Respecto al viento, soplará en general flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.
Previsiones de la Aemet por islas para este sábado:
TENERIFE
Cielos poco nubosos en general con intervalos a primeras horas y tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22-27
LA GOMERA
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23-26
LA PALMA
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22-26
EL HIERRO
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso en costas. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17-21
GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos en general tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23-26
LANZAROTE
Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22-26
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21-27