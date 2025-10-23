Salen a la venta las entradas para ver a Aitana, Alejandro Sanz y Dani Martín en Canarias

El Granca Live Fest ha puesto este jueves, 23 de octubre, a la venta las entradas por días y los abonos de dos jornadas para su quinta edición, que se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria.
La venta comenzó a las 12.00 horas en Canarias (13.00 en la Península) y se realiza a través de los canales oficiales del festival, en la web www.grancalivefest.com. En las últimas semanas, miles de seguidores habían mostrado su expectación en redes sociales, preguntando por la fecha en que podrían adquirir sus entradas.
Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana en Canarias
El sábado 4 de julio, el escenario del Estadio de Gran Canaria reunirá a Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana, tres artistas que representan diferentes generaciones del pop español.
El madrileño Alejandro Sanz regresará a Gran Canaria tras más de una década con su gira ¿Y Ahora Qué?, en la que repasa sus grandes éxitos —entre ellos Corazón Partío y Amiga mía— junto a temas recientes de su repertorio. Con más de 25 millones de discos vendidos, ofrecerá un espectáculo basado en los clásicos que lo han consolidado como una de las figuras más destacadas de la música en español.
Por su parte, Dani Martín celebrará 25 años de carrera con su gira 25 Pts años, en la que interpreta los himnos más conocidos de su etapa en El Canto del Loco y su trayectoria en solitario. El cantante madrileño llegará al festival con un directo centrado en la energía y la conexión con el público.
La tercera confirmación es Aitana, una de las artistas españolas con mayor proyección internacional. La cantante catalana presentará su Cuarto Azul World Tour, una producción de gran formato que ya ha pasado por distintos escenarios de España y que próximamente recorrerá Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.
Un festival consolidado
Con estas tres primeras confirmaciones, el Granca Live Fest 2026 refuerza su posición como el festival musical más importante de Canarias y uno de los principales del circuito nacional.
Desde su creación en 2019, el evento ha reunido cada verano a miles de asistentes, convirtiendo el Estadio de Gran Canaria en un referente de la música en vivo en el Archipiélago. La organización ha adelantado que nuevos artistas se incorporarán próximamente al cartel de esta quinta edición.