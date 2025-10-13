Confirmado: Aitana actuará en el Granca Live Fest 2026

El Granca Live Fest 2026, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, vuelve a elevar su apuesta con una confirmación de alto impacto: Aitana formará parte del cartel, actuando el sábado 4 de julio dentro de su esperada gira mundial Cuarto Azul World Tour, que recorrerá Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.
Tras agotar entradas en múltiples ciudades, la artista barcelonesa consolida su parada en Canarias como parte de una producción internacional de primer nivel. El espectáculo, visualmente espectacular, fusionará sus grandes éxitos con los temas más recientes de Cuarto Azul, su proyecto más ambicioso hasta la fecha.
Con su incorporación, el sábado 4 de julio se perfila como una cita ineludible: Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana, artista pop de referencia en la actualidad, conforman un trío que dota al Granca Live Fest 2026 de un carácter estelar, diverso y de máximo nivel.
El festival, que aúna nombres internacionales, figuras nacionales y talento local en el mismo escenario, se consolida como el mayor encuentro musical de Canarias y uno de los eventos imprescindibles del verano en España.
Los abonos ya están disponibles en los canales oficiales del festival: www.gclivefest.es