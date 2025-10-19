Anaga emociona en Madrid

El Auditorio de la Fundación MD Anderson Cancer Center España acogió el pasado jueves la proyección de Anaga, Naturaleza Infinita, el documental dirigido por el cineasta Pedro Felipe Acosta y promovido por la Fundación Diario de Avisos, que desde su estreno en noviembre de 2024 se ha consolidado como una de las producciones medioambientales más destacadas del panorama nacional.
La cita madrileña ha supuesto un cierre simbólico al recorrido del film por diversas salas, espacios culturales y eventos de naturaleza, antes de iniciar su participación en los principales festivales internacionales de cine medioambiental y de naturaleza.
El acto se abrió con la intervención de Isabel Oviedo Martín-Ortega, directora de la Fundación MD Anderson Cancer Center, entidad colaboradora en esta proyección especial, quien destacó el poderoso vínculo entre la salud del planeta y la salud humana: “Anaga nos habla de equilibrio, de resiliencia y de interdependencia entre los seres vivos y su entorno. En esa mirada, encontramos una profunda conexión con nuestro propósito como Fundación: cuidar lo esencial, desde la salud hasta el conocimiento y la comunidad”.
Oviedo, además, subrayó que encuentros como este invitan a reflexionar sobre el modo en que la naturaleza puede inspirar la lucha contra la enfermedad: “La relación del ser humano con la Naturaleza incide directamente en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Como en Anaga, cada pequeño gesto cuenta”.
Por parte de la Fundación Diario de Avisos intervino Priscila González, directora de proyectos, quien puso en valor la trayectoria de Anaga, Naturaleza Infinita desde su estreno: “Este proyecto nació con la vocación de divulgar, pero también de generar conciencia colectiva sobre la importancia de conocer y cuidar nuestro entorno natural. Lo que hemos vivido en cada proyección, desde Canarias hasta Madrid, ha sido emocionante y esperanzador, sobre todo por la respuesta de un público cada vez más comprometido con la idea de que proteger la naturaleza no es una opción, sino una responsabilidad compartida”.
González destacó además que esta proyección en Madrid marca “un broche de oro para una primera etapa de difusión que ha superado todas las expectativas”, y adelantó que en los próximos meses el documental iniciará su recorrido por festivales internacionales especializados en cine ambiental, “llevando el nombre de Anaga y de Canarias más allá de nuestras fronteras, con un mensaje universal sobre la urgencia de proteger este frágil ecosistema”.
Un recorrido de impacto
Desde su estreno en noviembre de 2024, Anaga, Naturaleza Infinita ha sido proyectado en auditorios, centros educativos y espacios culturales de Canarias, con una recepción unánime por parte del público y la crítica acerca de su valor tanto técnico, como humano y educativo. Su fuerza visual, su cuidada narración, la extraordinaria composición musical que la acompaña y su firme compromiso con la conservación, han convertido el documental en una herramienta de divulgación y sensibilización ambiental.
Más allá del formato cinematográfico, el proyecto ha dado lugar a una exposición fotográfica que pone en valor la riqueza paisajística y biodiversidad de Anaga, así como a diversas iniciativas educativas, incluyendo el diseño y publicación de una serie de recursos didácticos dirigidos a centros escolares. Todo ello se ha complementado con la edición de una versión adaptada del documental, diseñada para que los más jóvenes puedan comprender, desde edades tempranas, la importancia de proteger aquello que nos rodea y nos sostiene.
Anaga, Naturaleza Infinita cuenta con el patrocinio y colaboración del Cabildo de Tenerife, a través del Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias; el Ayuntamiento de La Laguna; el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; la Fundación Santa Cruz Sostenible; y el Grupo Menceyes.