Un colosal La Laguna Tenerife se exhibe en Andorra (64-96)

La Laguna Tenerife apabulló al Morabanc (64-96) en un partido que controló de principio a fin, con un trabajo colosal en defensa, dejando a los locales en muy pocos puntos.
Jaime Fernández y Gio Shermadini fueron los líderes en un Canarias que marcha de manera triunfal en su inicio de temporada.
Buen arranque de La Laguna Tenerife
Arranque con errores tanto por parte de La Laguna Tenerife como del Andorra (3-3). Ortega, con dos personales en tres minutos, metía en un problema a los suyos. En menos de cuatro minutos los del Principado estaban bonus.
Shermadini emergió como referente (5-11) para comenzar a disfrutar de diferencias cómodas (7-18). Joan Plaza tuvo que parar el partido.
El cuarto se cerró con un claro 12-24. El Canarias dominaba.
Un Canarias colosal
Rubén Guerrero, con cuatro tantos, acercó a los suyos (16-27) pero desde que La Laguna Tenerife apretó, las cosas se fueron al 20-37.
A falta de tres minutos para el descanso el marcador era de 22-40 con un Gio colosal.
Al descanso, el 24-46 era abrumador. Los andorranos se quedaron en un 18% de acierto de tres y un 50% en tiros de dos gracias a la defensa de La Laguna Tenerife. Los de Vidorreta cerraban su rebote y se iban a un 64% de acierto en un duelo para enmarcar.
Control aurinegro
El 26-57 comenzó a ser escandaloso. Lo de Vidorreta fallaron varios ataques que no eran malos tiros, pero, sobre todo, perdieron varios balones pero los andorranos no lo aprovecharon (31-60).
Sí comenzaron a entonarse los de Plaza a menos de tres minutos para el final de la manga (37-60) gracias a un parcial de 11-3.
Las cosas, con 37-62, parecían decididas a falta de diez minutos por jugarse.
Sentencia
No era sencillo no dejarse llevar tras ir ganando por tanto, pero La Laguna Tenerife, de la mano de Gio Shermadini continuó siendo un martillo pilón (45-72).
Un parcial de 1-11 puso el 46-81 y con el 56-90 Andorra bajó los brazos para el 64-96 final.