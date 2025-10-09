El La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya, declarado de alto riesgo

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el partido de la Basketball Champìons League entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya.
La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.
Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en los referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.
Piden la suspensión del La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otras “instituciones superiores” la suspensión del partido de la Liga de Campeones entre el CB Canarias contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre en el pabellón Santiago Martín.
En declaraciones a Radio Club Tenerife recogidas por Efe, Gutiérrez ha opinado que estas instituciones deben posicionarse “claramente” en cuanto a la suspensión de este partido. No solo “por la imagen”, pues “no nos podemos poner de perfil” ni “blanquear un comportamiento atroz” del ejército israelí en Gaza, sino también porque “tenemos conocimiento de las posibles acciones que se van a realizar en el municipio con respecto a la participación de este equipo en el pabellón Santiago Martín”.