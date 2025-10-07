Santa Cruz de Tenerife anuncia una nueva aplicación para pedir y reservar taxis: el presupuesto roza los 300.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este martes que ha aprobado la contratación del desarrollo e implantación de una aplicación que permitirá pedir y reservar taxis para modernizar el servicio en el municipio, con un presupuesto de 295.320 euros.
La iniciativa, impulsada por el área de Planificación Estratégica, contempla la creación de una plataforma central en la nube y una aplicación móvil para clientes y conductores que permitirá solicitar taxis en tiempo real o mediante reserva anticipada, según ha informado este martes el Ayuntamiento en una nota.
El sistema ofrece opciones personalizadas, como la petición de vehículos adaptados, transporte de mascotas o elección del número de pasajeros.
“Supone un paso más hacia la modernización de la ciudad, facilitando la movilidad y mejorando la calidad del servicio de taxi”, ha resaltado el alcalde José Manuel Bermúdez, que ha opinado que la tecnología permitirá “una gestión más eficiente de los recursos y una mejor respuesta a las necesidades de la población”.
El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, ha añadido que los taxistas dispondrán de información en tiempo real sobre paradas y ubicación de otros vehículos, lo que reducirá los tiempos de espera.
“El Ayuntamiento mantendrá la propiedad del ‘software’, garantizando el control y la evolución futura de la plataforma”, concluye la nota.