Ya es Navidad en La Laguna: arranca el montaje de su icono más famoso de las fiestas

El Ayuntamiento de La Laguna trabaja esta semana en la instalación del gran arco luminoso de la calle Obispo Rey Redondo (La Carrera), una de las estructuras más representativas del alumbrado navideño del municipio.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha supervisado los trabajos junto al personal técnico y la empresa encargada del montaje, que se ejecuta por fases para garantizar la seguridad y el ajuste final de la iluminación.
La estructura supera los 100 metros de longitud, incorpora alrededor de 15 kilómetros de cableado y cuenta con cerca de un millón de puntos de luz LED, lo que lo sitúa entre los elementos navideños más reconocibles de Canarias.
Cada año, miles de personas recorren este pasillo luminoso, que se ha consolidado como punto de encuentro y tránsito durante las fiestas.
Hernández destacó que el arco “forma parte de la memoria navideña de muchas familias” y subrayó la importancia de su correcta conservación y montaje.
El dispositivo técnico incluye labores de sujeción, tensado, revisión de conexiones y pruebas previas antes de su encendido oficial. El concejal explicó que la instalación requiere precisión y coordinación, ya que intervienen distintos perfiles profesionales, entre ellos electricistas y operarios especializados.
El arco se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la Navidad lagunera y en un reclamo para residentes y visitantes.
El Ayuntamiento recuerda que la instalación de esta estructura marca uno de los hitos del dispositivo de alumbrado festivo, que seguirá avanzando en las próximas semanas hasta la puesta en funcionamiento del conjunto completo.