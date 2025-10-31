Arona plantea eliminar la recogida de aceite usado por actos vandálicos y su uso inadecuado

El Pleno del Ayuntamiento de Arona rechazó ayer una moción del Grupo Municipal Socialista que reclamaba una actuación urgente ante el deterioro del servicio de recogida de aceite vegetal usado. El gobierno local plantea incluso su retirada, alegando actos vandálicos y un uso inadecuado por parte de la ciudadanía.
La propuesta, defendida por la portavoz socialista Rosana Jiménez, pedía una inspección técnica urgente de los contenedores, medidas correctoras en los puntos críticos y el cumplimiento estricto del contrato de recogida.
Según el PSOE, el servicio presenta un “deterioro generalizado”, con contenedores sucios, averiados, malolientes en zonas como El Fraile, Los Cristianos y Costa del Silencio. “No se está recogiendo en tiempo y forma”, denunció Jiménez durante su intervención.
Por parte del grupo de gobierno, la concejala de Medio Ambiente, Clari Pérez (CC), reconoció que existen problemas de uso y mantenimiento, pero apuntó el mal uso ciudadano de los dispositivos. “En algunos casos, la ciudadanía da patadas a los dispositivos o vierte residuos incorrectamente”, afirmó Pérez.
La edil también reveló que entre enero y octubre de este año solo se han recogido 20 litros de aceite vegetal usado en todo el municipio, según el último informe de la empresa adjudicataria, que atribuye esta cifra al mal uso de los equipos. La concejala centró el problema en la falta de concienciación ciudadana: “Hasta que no pase por el bolsillo, no cambiará el comportamiento de quien no cumple”.
El grupo de gobierno dejó en manos del futuro contrato de limpieza, previsto para 2027, la posible revisión del servicio de recogida de aceite usado.