El astrofísico de Harvard Avi Loeb, contundente tras una extraña ‘anticola’ captada desde el Teide: “Es una anomalía”

El astrofísico Avi Loeb, profesor de Harvard y director del Proyecto Galileo, ha destacado nuevas anomalías en el objeto interestelar 3I/ATLAS, a partir de imágenes recientes captadas por telescopios espaciales y terrestres, entre ellos los ubicados en el Observatorio del Teide, en Tenerife.
En un artículo publicado en El Confidencial, Loeb explica que una imagen tomada por el Telescopio Espacial Hubble el 21 de julio de 2025 mostró un resplandor extendido dirigido hacia el Sol, un comportamiento contrario al de los cometas conocidos, cuyas colas suelen alejarse de nuestra estrella.
Esta estructura, conocida como “anticola”, se habría confirmado también en una nueva observación realizada el 2 de agosto de 2025 con el Telescopio Gemelo de Dos Metros (TtT), compuesto por dos pares de telescopios de 0,8 metros instalados en el Teide.
Según Loeb, la imagen del observatorio canario —resultado de 159 exposiciones de 50 segundos cada una— muestra un chorro de unos 6.000 kilómetros de longitud que apunta hacia el Sol, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza del objeto.
“La existencia de una anticola dirigida hacia el Sol es una anomalía”, señala el investigador, quien asegura estar trabajando junto a Eric Keto en un nuevo estudio para analizar la física detrás de este fenómeno.
Telescopio Gemelo de Dos Metros, en el Teide
El Telescopio Gemelo de Dos Metros (TtT), instalado en el Observatorio del Teide (Tenerife), forma parte de una infraestructura científica internacional dedicada a la observación astronómica de alta precisión.
Está compuesto por dos pares de telescopios de 0,8 metros de apertura cada uno, diseñados para realizar seguimientos continuos de cuerpos menores del Sistema Solar, exoplanetas y fenómenos transitorios.
Gracias a su capacidad para tomar series de imágenes de alta resolución, el TtT permite detectar variaciones sutiles en la luminosidad y estructura de objetos celestes, lo que lo convierte en una herramienta esencial para la astrofotometría y el estudio de objetos interestelares como el 3I/ATLAS.