Un extraño y desconocido objeto se acerca a la Tierra y provoca opiniones enfrentadas en la comunidad científica: ¿una sonda alienígena o un cometa milenario?

Desde la vasta negrura del espacio interestelar llega 3-I/ATLAS, un visitante gigante que desafía nuestra comprensión del cosmos. Considerado el tercer objeto interestelar detectado —después de Oumuamua y Borisov—, este extraño viajero ha encendido un fuego simultáneamente en la ciencia más rigurosa y en la imaginación más desbordada: ¿es un cometa antiquísimo o una sonda alienígena enviada para observarnos?
Descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile, ingresó al sistema solar interior a una velocidad de unos 58 km por segundo. El artefacto sigue una trayectoria hiperbólica de excentricidad excepcional, la más alta registrada entre objetos interestelares. Su velocidad confirma su origen más allá del Sol.Las imágenes del Telescopio Espacial Hubble revelan un núcleo activo aunque oculto por su coma, estimando su diámetro en unos 5,6 km.
Los estudios astronómicos llevado a cabo hasta el momento, estiman que proviene del disco grueso galáctico, hogar de estrellas muy antiguas, con una edad estimada entre 7,6 y 14 mil millones de años. Tiene un espectro visual rojizo, similar al de asteroides tipo D y cometas activos del Sistema Solar, probablemente por compuestos orgánicos irradiados.
A pesar de estos datos preliminares, el astrofísico Avi Loeb de la Universidad Harvard ha planteado en un artículo en arXiv y en su blog, que ciertas anomalías —como trayectoria alineada con el plano eclíptico, falta de volátiles identificables y tamaño aparente— podrían indicar que 3I/ATLAS es una nave extraterrestre. Loeb defiende que, aunque lo más probable es que sea natural, especular sobre esta posibilidad es un ejercicio responsable.
Por su parte, el científico Chris Lintott de la Universidad de Oxford y otros astrónomos consideran que “el consenso abrumador es que es un cometa”, y alertan que esas especulaciones distraen del trabajo serio. También Joseph Seligman, líder del primer estudio científico sobre 3I/ATLAS, subraya que las observaciones muestran actividad típica de cometa y que la falta de detección de algunos químicos se explica por su gran distancia al Sol.
No obstante, Loeb propone que la nave Juno, actualmente orbitando Júpiter, podría reorientarse para interceptar 3I/ATLAS cuando se aproxime al gigante gaseoso en marzo de 2026. En Estados Unidos, Congresistas como Anna Paulina Luna han respaldado la idea y solicitado fondos para evaluar esta maniobra, aunque expertos destacan limitaciones de combustible y viabilidad para ejecutar el cambio de trayectoria de la sonda espacial.
La NASA ha obtenido las imágenes más nítidas del objeto hasta la fecha con el Hubble, confirmando su velocidad inusitada de 58 km por segundo y afinando sus dimensiones. El perihelio está previsto para el 29 de octubre de 2025, —entre las órbitas de Tierra y Marte— sin riesgo para nuestro planeta. Después, se espera que pase nuevamente cerca de la Tierra en diciembre, y en marzo de 2026 se aproximará a Júpiter, lo que brinda ventanas clave para observación y potencial interceptación.
En medios y redes sociales se multiplican teorías que van desde lo esperanzador hasta lo apocalíptico, a menudo impulsadas por referencias a profecías como las de Baba Vanga. Lo que es evidente es que el artefacto 3I/ATLAS se acerca, fascinando a científicos y ciudadanos por igual. Su paso, breve e irrepetible, abre ventanas a comprender mejor los orígenes galácticos y la evolución de los cuerpos trans-solares. ¿Será acaso un cometa antiguo, formado en un entorno de baja metalicidad? ¿O será un mensaje enviado desde el cosmos, desafiante e indescifrable?
En este umbral entre conocimiento y maravilla, lo más valioso es mantener la mente abierta sin perder rigor. El universo sigue enseñándonos que lo que creemos saber es solo una chispa frente a su infinita vastedad… y 3I/ATLAS es ahora uno de sus emisarios.