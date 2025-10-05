Belinda, la doctoranda de la ULL en la Selección Española del Instituto Nacional de Ciberseguridad

Belinda Hazel Cáceres Barreras es una graduada en Matemáticas y Máster en Ciberseguridad e Inteligencia de Datos por la Universidad de La Laguna que comenzará próximamente la elaboración de sus tesis doctoral en la misma institución, y ha sido elegida como miembro suplente de la selección nacional que representará a España en el European Cybersegurity Challenge (ECSC) que se celebrará del 6 al 9 de octubre, en Varsovia (Polonia).
La selección ha sido realizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ha conformado un equipo de diez jóvenes talentos en ciberseguridad, cinco mujeres y cinco hombres de entre 18 y 25 años, seleccionados tras un proceso competitivo organizado por la entidad en colaboración con universidades públicas españolas. Esta edición marca un hito al haberse creado por primera vez dos selecciones paralelas, femenina y masculina, que han competido en igualdad de condiciones hasta definir al equipo nacional.
El evento internacional, organizado por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, reunirá a más de 20 equipos nacionales de toda Europa y se desarrolla en modalidad Capture The Flag (CTF), con desafíos que abarcan disciplinas clave de la ciberseguridad, como el análisis forense, la criptografía, la ingeniería inversa, la explotación, el hacking web, el pentesting, el análisis de malware o el desarrollo seguro. Su objetivo es identificar, fomentar y proyectar el talento técnico de los países miembros en un entorno de alto nivel competitivo y colaborativo, así como conectar el talento nacional con redes de formación y empleabilidad en el sector.
De las matemáticas a la ciberseguridad
Durante sus estudios de grado, Belinda Cáceres no tuvo contacto con nada relacionado con la ciberseguridad y su interés se focalizó en las matemáticas puras. “Como en la carrera es todo muy teórico, me apeteció ver algo más práctico”, razón por la que cursó el máster. “Me gustó mucho la parte de ciberseguridad y, de hecho, hice el TFM con Pino Caballero Gil, sobre computación cuántica, en el que relacionaba todas las matemáticas que me gustaban con ciberseguridad”.
Durante el posgrado participó en su primer hackatón, práctica gracias a la cual ha formado parte de la selección del INCIBE. Se trata de una competición que plantea retos de distintas categorías para encontrar vulnerabilidades en el código desde la perspectiva del “hacker ético”, es decir, que no busca hacer daño. “Antes de meterme en todo esto, no tenía ni idea de lo complicado que podían llegar a ser los retos ni que en ellos existieran las matemáticas puras”, confiesa. “Pero para solventarlos tienes que saber matemáticas de verdad y estar aprendiendo todo el rato, porque siempre van saliendo nuevas vulnerabilidades. Has de intentar pensar como la persona que planteó el reto, que estuvo escachándose la cabeza para ponerte algo difícil”.
Su caso es llamativo porque, pese a llevar relativamente poco tiempo en el mundo de la ciberseguridad, ya ha logrado un hito tan importante como esta selección. Sin embargo, no cree que tenga aptitudes especiales. “Creo que, simplemente, me esfuerzo y ya está, no hay que ser tampoco súper inteligente. Cualquier persona, si le gusta y se implica, puede llegar adonde quiera”.
Explica que la competición de Varsovia tendrá dos fases; una es según el modelo ya descrito de “buscar la bandera (CTF)”. La segunda es una competición estilo ataque-defensa. “Todos los equipos tienen los mismos servicios y montan su propia infraestructura. Cada uno debe encontrar las vulnerabilidades de los servicios de los demás equipos y, a la vez, parchear las suyas para que no te ataquen. Dura ocho horas, es un poco más caótico, pero divertido”.
Doctorado industrial
Tras esta competición, Cáceres Barreras realizará su tesis en la modalidad de doctorado industrial con la empresa Atlantis Technology, con Cándido Caballero Gil y Héctor Reboso Morales como tutores. “Estudiaré los sistemas de detección de intrusiones, que son unos aparatos que detectan actividad maliciosa en la red. Vamos a intentar diseñar prototipos basados en inteligencia artificial y también meter un poco la computación cuántica para acelerar esos algoritmos”. Una vez finalice, no ha decidido si optará por la investigación o el sector privado. “Me gustan ambas cosas. Siempre he idealizado trabajar en la universidad, me gusta ser profesora y no lo descarto, pero ahora estoy experimentando el sector más industrial y también me gusta”.
Belinda Cánceres considera positiva la formación recibida en el Grado de Matemáticas de la Universidad de La Laguna: “Me ayudó un montón para la parte de criptografía, donde se utilizan muchísimas matemáticas, aunque pueda parecer lo contrario”. Eso sí, cree que la carrera debería tener contenidos relacionados con esta materia. “Criptografía podría ser una optativa súper bonita que podría acercar más gente a la ciberseguridad estudiando solo matemáticas”. El posgrado también lo considera positivo y, realmente, es una formación que reorientó sus intereses académicos: “Al principio tenía claro que quería hacer la tesis sobre algo de matemáticas puras y hacer el máster me cambió la visión”.
La doctoranda también se refiere a la falta de mujeres en especialidades como las que ella ha elegido: “Creo que no hay tantas referentes en este campo y también puede intimidar un poco, porque es verdad que todavía hay muchos hombres y pocas mujeres en ciberseguridad. Por eso creo que es importante dar difusión a estas iniciativas y meterte en ellas, aunque dé un poco de miedo al principio, porque todo el mundo con la formación e implicación necesarias puede llegar a participar en una competición europea o en lo que sea”.