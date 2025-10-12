Bermúdez: “Cuando la Virgen peregrina se mueve un pueblo entero”

Santa Cruz volvió a entregarse ayer en la visita de la Virgen de Candelaria al municipio, congregando a miles de personas que se sumaron a la entrada de la imagen a las calles de la capital desde Los Gladiolos, donde comenzó la procesión por las principales vías, encabezada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a autoridades eclesiásticas y representantes institucionales. Un recorrido que finalizó en la plaza de España donde, entorno a las 20.45 horas, tuvo lugar el acto central en el que el regidor y la presidenta insular, Rosa Dávila, dieron la bienvenida a la imagen a la ciudad.
Bermúdez aseguró que “Santa Cruz vuelve a vivir una jornada que quedará grabada en la memoria, porque es un día que nos conecta con lo más profundo de nuestra identidad, con lo que somos desde hace siglos. Con el corazón emocionado y un sentimiento inmenso de gratitud tengo el honor de dar la bienvenida a nuestra Patrona, madre espiritual de todos los canarios y Alcaldesa Perpetua de esta ciudad”.
“Santa Cruz -destacó- abre de par en par sus brazos, sus plazas y sus calles para acogerte como lo que eres y has sido siempre: faro y guía de este pueblo que te venera con amor sincero, porque tu historia y la nuestra se entrelazan desde hace generaciones. Cada vez que la Virgen peregrina, no solo se mueve una imagen; se mueve un pueblo entero y se hacen más firmes las raíces que nos sostienen, se fortalece la identidad que nos une como pueblo”.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señaló que “abrimos nuestro corazón para recibir a nuestra querida Morenita, en la que miles de personas han depositado en ella su fe, su esperanza y su confianza en un acto de devoción y tradición”. Tras la celebración, la imagen fue trasladada hasta la Iglesia de La Concepción.