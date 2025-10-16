Una bola de fuego atraviesa el cielo de Canarias y, posteriormente, se produce un terremoto: “Se escucharon explosiones”

Una bola de fuego, presumiblemente un bólido espacial, atravesó la pasada madrugada el cielo de Tenerife, siendo avistado por numerosas personas.
La cuenta de Facebook Meteo La Matanza, referente en todo lo relacionado con la meteorología, ha publicado un vídeo en el que se aprecia el objeto en las proximidades de Tenerife: “Se escucharon varias explosiones y posteriormente hubo un seísmo de 2,9 frente a la costa este de la Isla”.
¿Qué pudo ser esa bola de fuego?
En astronomía, se denomina bólido a un tipo de meteoro de gran luminosidad, que se percibe como una bola de fuego y deja tras de sí una estela brillante. Este fenómeno ocurre cuando un meteoroide de gran masa, generalmente de varias toneladas, ingresa en la atmósfera terrestre, donde suele desintegrarse antes de alcanzar la superficie, provocando en muchos casos un fuerte estruendo.
Bólido y terremoto
Posteriormente, según el Instituto Geográfico Nacional, un terremoto de magnitud 2,9 fue registrado en la costa este de Tenerife, a 16 kilómetros de profundidad.
Ambos incidentes no guardan relación, pero, en los cometarios de la publicaciín ctiada anteriormente, muchos usuarios desvelan haber sentido el ruido de “una bola de fuego fácilmente visible” además de señalar que “muchos perros” de la zona afectada comenzaron “a ladrar”.