Confirmado: estas son las islas que mantienen la bonificación extraordinaria al combustible

La Consejería de Hacienda ha cursado la orden por la que se determinan las islas no capitalinas en las que se aplicará la bonificación extraordinaria y temporal del precio del combustible desde hoy.
Hasta el 31 de diciembre se establece una bonificación temporal y extraordinaria de 20 céntimos por litro en La Gomera y de 25 céntimos por litro suministrado para El Hierro.
En La Palma se mantiene la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro, autorizada en Consejo de Gobierno, atendiendo a la especial situación de recuperación económica tras la erupción volcánica.
La variación en las cuantías e islas que la perciben se determina trimestralmente, conforme a los precios medios de cada isla comparados con los de Gran Canaria y Tenerife, de manera que la bonificación se ajuste a los costes reales que soportan los ciudadanos de las no capitalinas.
La media de los precios de suministro de gasolina G95 y gasóleo GOA en Gran Canaria y Tenerife durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre fue de 1,18 euros.