Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de basura

La Policía Nacional, junto con la Policía Judicial, forense y científica, investiga este lunes el hallazgo de un cadáver en un contenedor de basura situado en una zona próxima a la Ronda Mijares, en la ciudad de Castellón.
El cuerpo sin vida, identificado como el de un hombre, fue descubierto por operarios del servicio de limpieza al volcar un cubo de basura en un camión recolector en la madrugada de este sábado.
Por el momento no se han facilitado detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias de la muerte.
La Policía Nacional ha iniciado las diligencias pertinentes y ha comenzado a tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona. La investigación continúa ahora abierta para esclarecer los hechos, según fuentes policiales.