Hallan restos de un féretro en un contenedor del cementerio de San Juan de la Rambla

Vecinos de San Juan de la Rambla han expresado su indignación tras difundirse un vídeo en redes sociales que muestra lo que parecen ser restos de un féretro con símbolos religiosos, procedente de una exhumación, arrojados en un contenedor de basura dentro del cementerio municipal.
Las imágenes han causado conmoción en el municipio y generado un intenso debate sobre la gestión del camposanto y el trato a los difuntos.
Indignación vecinal
Vecinos califican lo ocurrido como “un desprecio a los difuntos, a sus familiares y a los símbolos religiosos”. Aseguran que las imágenes son “inhumanas” y que el hecho constituye una falta grave, tanto por motivos sanitarios y medioambientales, como por el irrespeto al sentimiento religioso de la comunidad.
El mensaje refleja la preocupación de muchos residentes ante lo que consideran una “profanación” y una muestra de descuido institucional. Varios usuarios de redes sociales han pedido al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla una investigación urgente para esclarecer cómo y por qué los restos del ataúd terminaron en el contenedor.
Esperan una explicación
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Gobierno local, aunque la polémica coincide con la cercanía del Día de Todos los Santos, una fecha especialmente sensible en la que las familias del municipio visitan los cementerios para honrar a sus difuntos.
Los vecinos reclaman que se depuren responsabilidades y que se garantice el respeto a los restos humanos y símbolos religiosos dentro del recinto.