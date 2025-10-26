El actor turco Can Yaman vive la tradición canaria y asiste a una luchada en Tenerife

El reconocido actor turco Can Yaman, protagonista de éxitos internacionales como Erkenci Kuş (Pájaro soñador) y Dolunay, se encuentra estos días en Tenerife, donde ha sorprendido a sus seguidores asistiendo a un encuentro de lucha canaria celebrado en el municipio de Valle de Guerra.
El intérprete, considerado uno de los rostros más populares de la televisión turca y europea, fue invitado por el Club de Lucha Rosario, que confirmó su presencia en redes sociales.
La velada se celebró en el Terrero José Gutiérrez “Chaval I”, donde Yaman fue recibido con entusiasmo por el público y los deportistas.
“La presencia del intérprete internacional despertó gran expectación entre los asistentes, que disfrutaron de una jornada deportiva llena de emoción, ambiente festivo y apoyo a la lucha canaria, uno de los símbolos culturales más representativos de las Islas”, señaló el club en su perfil de Instagram.
Can Yaman, encantado con Canarias
El actor, que recientemente participó en el programa televisivo La Revuelta, ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su estancia en la isla, mostrando su interés por la cultura canaria y sus tradiciones. En las fotografías publicadas se le puede ver sonriente y cercano, disfrutando del ambiente del terrero.