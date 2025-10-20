Por qué en Canarias tenemos una hora menos que en la Península

Pocas frases están tan arraigada en la vida de los españoles como “una hora menos en Canarias“. Pero, ¿por qué el Archipiélago mantiene una diferencia horaria con respecto a la Península Ibérica? La pregunta es pertinente tras la petición de la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, este lunes, en el Congreso de Los Diputados.
La principal razón por la que las Islas tienen una hora menos que el resto del territorio nacional es su posición geográfica. Canarias se sitúa al oeste del meridiano de Greenwich, mientras que la Península Ibérica y Baleares están al este. Esto significa que el mediodía solar, cuando el Sol alcanza su punto más alto, se produce más tarde en el Archipiélago.
Por tanto, el horario natural del Archipiélago corresponde al Greenwich Mean Time (GMT o UTC +0), el mismo que rige países como Portugal, Reino Unido o Irlanda. Por su parte, la Península utiliza el Central European Time (CET o UTC +1).
Cambio histórico en 1992
Hasta comienzos del siglo XX, cada provincia española se regía por su hora solar local. En 1900, el Gobierno unificó la hora oficial del país tomando como referencia el mediano de Greenwich, de modo que toda España compartía el mismo horario.
No obstante, en 1922 se produjo un cambio clave: el Ejecutivo aprobó un Real Decreto que establecía que Canarias debía ajustarse al horario que le correspondía por su posición geográfica, es decir, una hora menos que la Península.
Del franquismo a la Unión Europea
Durante la dictadura de Franco (1939-1975) España decidió adoptar el horario de Europa Central, una hora más que el meridiano de Greenwich para alinearse con Alemania e Italia, pero Canarias mantuvo su hora natural, conservando la diferencia con el resto del país.
Con la entrada en la Unión Europea la situación quedó plenamente ratificada. La hora oficial en España está regulada por el Real Decreto 236/2002, que define los periodos de horarios de verano y especifica que los cambios se harán a las dos de la madrugada, la una en Canarias.
“Ya no tiene sentido”
La Comisión Europea ha debatido en varias ocasiones eliminar los cambios de hora estacionales, pero no ha propuesto modificar los husos horarios nacionales. Y en el caso español, los expertos en cronobiología y geografía coinciden en que mantener la diferencia entre las Islas y la Península es lógico, tanto por razones solares como por coherencia histórica.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este lunes en que “cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido”. Lo ha hecho en su perfil oficial en X (antes Twitter), en una publicación en la que enfatiza que “apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”.
Por este motivo, el Ejecutivo “propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente”.