La verdad sobre el origen de la expresión “Una hora menos en Canarias” en radio y televisión

Desde hace muchos años, la expresión “una hora menos en Canarias” se ha mantenido como una constante en la radio y la televisión españolas. Pero, ¿cuál es el origen de esta frase que ya forma parte del imaginario colectivo?
Tal como explicó el programa Tiempo al Tiempo de Cuatro, su historia se remonta a 1969, durante los primeros años del emblemático espacio Protagonistas de Radio Nacional de España, dirigido entonces por José Ferrer.
En aquella época, José Antonio Pardellas, corresponsal en Tenerife, señaló que existía cierta confusión entre los oyentes del Archipiélago: cuando se daba la hora en antena, muchos no sabían si se refería al horario peninsular o al canario.
Para evitar malentendidos, se decidió añadir la aclaración “una hora menos en Canarias” cada vez que se mencionaba la hora oficial. Con el tiempo, esta fórmula se convirtió en una costumbre tan arraigada que trascendió el ámbito radiofónico para consolidarse como un auténtico símbolo de la comunicación en España.