Todas las capitales de Canarias están orientadas al este y no es por casualidad: hay varios motivos

Si observamos un mapa de Canarias nos daremos cuenta, rápidamente, de una cosa: todas las capitales de sus islas están situadas en el este de las mismas. No es una simple casualidad, sino que tienen un motivo muy práctico.
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera, Valverde en El Hierro, Puerto del Rosario en Fuerteventura y Arrecife en Lanzarote, es decir, todas las capitales canarias, se encuentran en la vertiente este.
Desde los primeros asentamientos europeos, los conquistadores eligieron la costa oriental para poder aprovechar los vientos alisios, que soplan del noreste, para la navegación y por ofrecer mejores condiciones para el fondeo de barcos.
En los siglos XV y XVI, el mar era la principal vía de comunicación y comercio, por lo que disponer de un puerto natural accesible y seguro era esencial.
El terreno más llano de la vertiente oriental también facilitó el desarrollo urbano, al igual que un clima más seco y estable, con menos lluvias que en las vertientes norte o oeste. Todo esto permitió un crecimiento urbano sostenido y la consolidación de las capitales actuales.