Adiós al carril bici de Santa Cruz: Bermúdez acata el auto del TSJC y Tarife lo achaca a la Virgen

El Ayuntamiento de Santa Cruz desmanteló ayer parte del carril bici en las calles de El Pilar, Villalba Hervás y Méndez Núñez, tras retirar los separadores que impedían el acceso de los coches al margen derecho de las citadas vías. Una decisión, anunciada el pasado sábado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ratificaba la suspensión provisional, emitida el pasado junio, que se ordenaba la paralización de los trabajos de la red ciclable en respuesta al recurso interpuesto por la asociación de vecinos Urban Centro El Perenquén.
El regidor tildó de “disparate” el nuevo auto judicial que ratifica la suspensión no solo del proyecto del carril bici sino de la red ciclable que abarca a medio centenar de calles capitalinas y, afirmó, que “lo que viene a decir el alto tribunal es que como se anula la ordenanza de Movilidad no podemos poner el carril bici, pero la que está en vigor, desde 1985, permite instalarlos y ya existen en otros puntos”.
“No permitir que se aplique la ordenanza vigente nos deja perplejos y, aunque acatamos y respetamos el auto judicial, recurriremos ante el Tribunal Supremo la decisión de mantener el carril bici cerrado hasta que se pronuncie el alto tribunal”, enfatizó Bermúdez, quien justificó la desmantelación en estas calles en base a las demandas de los comerciantes, que temían que les pudiera afectar en la campaña de Navidad. “No podemos seguir al albur de sentencias judiciales con una obra inacabada”, apuntó.
En cuanto al dinero público que se perderá en el montaje y desmontaje del carril bici, el alcalde dijo que la mayoría de la instalación “se queda o se reutiliza”, como los separadores o el asfaltado, que “sirve para coches, bicis y patinetes”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, también se pronunció ayer sobre el carril bici y felicitó a los operarios “por el trabajo que han acometido en Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás tras retirar los separadores y preparar estas vías para la llegada de la Virgen de Candelaria, que este sábado estará con nosotros”. El edil dejó entrever que solo es un cierre temporal.
Aún así no es un milagro de la Morenita, pues fuentes municipales explicaron que retirar las pilonas era algo previsto ante la llegada de la Virgen, pero “ya no se van a volver a instalar”. Anunciaron que en breve se informará de lo qué se hará con el resto de la red ciclable.
Mientras, desde el Perenquén, representada por el abogado Felipe Campos, que ha logrado tumbar la ordenanza de Movilidad y, con ella, las obras del carril bici aparejadas a la norma, recordó que “el TSJC anula de pleno derecho la implantación de toda la red ciclable, por lo que no puede hacerse un cierre temporal en varias calles, como se ha anunciado”.
Señaló que el Ayuntamiento “ya cuenta que dos pronunciamientos en contra del TSJC y no puede seguir esperando a que el Supremo se pronuncie ahora, pues seguramente ratificará el fallo inicial. El carril bici lo rechazan los ciudadanos, ha provocado caídas y problemas de tráfico y no entendemos la insistencia en mantener algo que nadie quiere, por lo que parece responder a que solo se quiere acabar con los coches”.
Reprimenda del Comisionado de Transparencia al Ayuntamiento
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha aprovechado la polémica entorno al carril bici para reprender al Ayuntamiento por “incumplir” con la ley de Transparencia tras no responder a la solicitud de información requerida desde la asociación El Perenquén sobre el proyecto del carril bici. Añadió que, tras la reclamación presentada el 19 de julio de 2024 por los vecinos, se logró que la concejalía de Transparencia concediera, el 6 de agosto, el acceso a esta petición, por lo que gracias a la intervención del Comisionado se posibilitó que el Consistorio diera cumplimento a su obligación.