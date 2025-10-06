Adiós al polémico carril bici de Santa Cruz de Tenerife: se inicia su desmantelamiento

El polémico carril bici de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado a desmantelarse este lunes después de que la justicia haya desestimado el recurso del Ayuntamiento capitalino al auto que ordenó la paralización cautelar de los trabajos, lo que ha impedido su puesta en marcha.
Así, esta mañana se ha iniciado la retirada los separadores del carril bici que se habían instalado en la calle El Pilar y en Villalba Hervás. La retirada de los obstáculos estaba prevista ante la visita de la Virgen de Candelaria a la capital, pero no está previsto que se vuelvan a instalar.
“Ante el auto desestimatorio en respuesta al recurso del Ayuntamiento, hemos decidido retirar el carril bici donde, desde nuestro punto de vista, puede afectar más, que es en las calles El Pilar y Villalba Hervás. Lo hacemos porque no podemos estar permanentemente esperando a que los tribunales decidan con una sentencia firme qué es lo que podemos o no podemos hacer”, señaló el alcalde.
Por tanto, “si se nos mantiene en esta situación de incertidumbre, al no poder ni abrirlo ni poder terminarlo por orden judicial, preferimos quitarlo para, de esta manera, afectar lo menos posible a los autónomos, a los comercios y a las personas ante la próxima campaña de Navidad. No tiene sentido mantener algo que no podemos abrir al servicio y que tampoco podemos terminar”, añadió.