Llega un cayuco con 230 personas a bordo a El Hierro

La mejoría del estado de la mar ha propiciado que en dos días hayan llegado a Canarias dos embarcaciones precarias con 450 migrantes
Un cayuco con unos 230 migrantes a bordo –entre ellos 16 mujeres– ha llegado este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, confirman fuentes de Salvamento Marítimo y CGT a Europa Press.

La embarcación fue detectada a algo más de 17 kilómetros de la ‘isla del meridiano’ por el SIVE de la Guardia Civil y a su encuentro partió la Salvamar Navia, que la interceptó y la acompañó en condiciones de seguridad hasta su entrada a puerto.

La mejoría del estado de la mar ha propiciado que en dos días hayan llegado dos cayuco a Tenerife y El Hierro con casi 450 personas a bordo.

