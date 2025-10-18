El Unionistas muestra al CD Tenerife la verdadera cara de la Primera RFEF (0-2)

Llegó la primera derrota de la temporada y no se puede decir que sea injusta. Tras varios malos partidos, ante el sorprendente Unionistas de Salamanca pincha. Los goles de Pere Marco, en la primera mitad, y de Jan Encuentra, en la segunda, muestran la verdadera cara de la Primera RFEF a los de Álvaro Cervera, quienes confirman una peligrosa tendencia que tiene su punto de partida en la segunda parte del encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas frente al Real Madrid Castilla. Un desconocido CD Tenerife que, pese a esta derrota continúa encaramado en lo más alto de la tabla clasificatoria, pero ahora con algún que otro recelo y con muchas cosas que mejorar sobre el terreno de juego.
Sorprendió el Unionistas de Salamanca al CD Tenerife desde el primer minuto de partido. Tras el pitido inicial, el cuadro charro le puso más empeño y más control del esférico en su primera e histórica visita al Heliodoro Rodríguez López.
Solo le faltaban a los visitantes llegar a posiciones de remate con más claridad y, eso, lo logró Pere Marco, pero la jugada se tuvo que revisar. Momento en el que el colegiado Marcelo Ibáñez apreció en el monitor que en la acción hubo un claro fuera de juego. Sería el primer aviso que daría el bravo conjunto charro.
Pasada la primera media hora de juego, los pupilos de Mario Simón lograron completar la sorpresa. Centró de Álvaro Gómez por la derecha, saltó Pere Marco, imponiéndose en el aire a Álvaro, para marcar con la cabeza el inesperado 0-1. Minuto 37 y el Tenerife se quedaba, por primera vez en la temporada, por detrás en el marcador. Había tiempo para reaccionar, pero le faltaban ideas a los de Cervera, quienes completaron la peor primera parte de la temporada.
De esta manera, con una manifiesta incapacidad local para superar el engranaje urdido por el cuadro salamantino concluyó la primera parte, para reanudarse poco después el juego en unos términos bien diferentes, con una escuadra tinerfeña mucho más decidida y, sobre todo, ambiciosa.
Tres cambios y reacción insuficiente
No le gustó absolutamente nada la primera mitad a un Álvaro Cervera, que en la caseta ordenó tres sustituciones. Cris Montes, Enric Gallego y Juanjo Sánchez se quedaron en los vestuarios, mientras que saltaron al terreno de juego Javi Pérez para apuntalar el medio del campo junto a Fabricio y Alassan, el jugador que intentó cambiar el encuentro.
Tras el pitido de la reanudación, el canterano ocupó el carril derecho, imprimiéndole la energía y el desborde que le faltaron a Cris Montes. Además no le faltó su habitual velocidad, circunstancia que creó problemas a la zaga salmantina.
Los cambios mejoraron a los blanquiazules, quienes empezaron a merodear con insistencia la portería defendida por Marino. El primero en probar fortuna sería Nacho Gil desde la frontal. Min 51.
Doce minutos después, Álvaro remató de cabeza (min 64) y, luego, Fabricio remató un rechace al que respondió bien el meta del Unionistas, que lo pasaba mal en esos momentos. Min 65.
Un minuto después, Aitor Sanz dejó su lugar en el campo para Noel López. Buscaba más desborde Cervera con el exjugador del Deportivo sobre el césped. Más adelante, en el minuto 79, agotó cambios el banquillo tinerfeño con la entrada de otro canterano: Fran Sabina. Nacho Gil fue el relevado.
En esos momento de encuentro, el Unionistas había superado fácilmente la presión blanquiazul y el partido entró, nuevamente, en una nueva zona de valle en la que no pasaba nada. Mucho tuvo que ver un cambio táctico ordenado por Cervera: cambió las bandas, metiendo a Alassan en la izquierda y a Noel López en la derecha. Este movimiento anuló por completo al canterano, que había sido el motor del equipo en los primeros minutos de la segunda parte.
Aprovechó el Unionistas, quien nunca se descompuso, ese momento de respiro para asestar el segundo golpe de la tarde noche chicharrera. Jan Encuentra acercó la victoria al club charro. Recibió en la derecha, recortó hacia dentro y la puso en el palo corto para anotar el 0-2. Un gol en contra que llega tras los fallos en cadena y garrafales de la defensa tinerfeñista, incluyendo también en este contexto a Dani Martín, que se ‘comió’ el gol por su palo.
El Tenerife lo intentó con más corazón que cabeza en los últimos compases del partido, aunque nunca dio muestras de reacción. El pitido final del árbitro confirmó la primera derrota del Tenerife esta temporada. Tras unas seis jornadas inmaculadas, el conjunto de Cervera ve ahora la otra cara de la Primera RFEF.