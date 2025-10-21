Güímar avanza en la creación de un centro de salud en El Puertito

El núcleo de El Puertito de Güímar contará próximamente con un centro de salud moderno, un proyecto que empieza a tomar forma después de años de peticiones vecinales y de un expediente administrativo, comenzado en el año 2023, en el anterior mandato, y que ya avanza gracias al impulso de la actual administración local.
El gobierno municipal confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que la propuesta “está en marcha” y que existe voluntad política y técnica.
Actualmente, El Puertito dispone únicamente de un pequeño consultorio de entre 80 y 90 metros cuadrados, insuficiente para atender la demanda de la población residente y flotante.
NUEVAS NECESIDADES
Se prevé que el nuevo centro de salud incluya consultas de medicina de familia, enfermería, pediatría, sala de extracciones, zonas de urgencias y espacios para pruebas diagnósticas como ecografías y retinografías.
Francisco Delgado, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Güímar, explica que el expediente para transformar la zona ya ha comenzado a avanzar. Durante el anterior mandato, se adelantó en el procedimiento para la cesión del suelo donde actualmente se ubica el consultorio periférico, incluyendo también dos locales municipales anexos -las antiguas escuelas- que hasta ahora se han destinado a actividades para mayores.
La propuesta contempla la construcción de un edificio de hasta tres alturas, lo que permitirá distribuir de forma funcional y diferenciada los servicios sanitarios y sociales, optimizando así el uso del espacio disponible.
“La semana pasada llegó la conformidad de la Gerencia de Atención Primaria, mostrando su interés por estos suelos”, detalla Delgado. Como parte del procedimiento, está prevista una reunión técnica con la gerencia para confirmar que la parcela cumple con todos los requisitos necesarios. “Si no están conformes con esta parcela, teniendo en cuenta las previsiones y necesidades del núcleo, se buscarán otras alternativas”, adelantó el edil.
La propuesta municipal será elevada al próximo pleno para su aprobación oficial. Una vez ratificada y con el visto bueno de la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, comenzará la tramitación administrativa para la cesión del suelo y la posterior licitación del proyecto.
“Hay que dar el paso de hacer una obra nueva con una mirada puesta en la integración de un centro a la altura de El Puertito”, afirmó la edil ayer.
TRANSICIÓN
Como parte del plan de transición hacia el nuevo centro de salud, Coalición Canaria llevará una moción al próximo pleno en el que se propone que el futuro centro de mayores local pueda ser utilizado de forma parcial y temporal como centro sanitario provisional. Esta solución, según la formación nacionalista, “permitirá mantener la atención médica sin interrupciones durante la ejecución de las obras”.
El uso sanitario se limitará a una superficie equivalente a la del actual consultorio y contaría con accesos independientes, garantizando así que no interfiera en las actividades propias del centro de mayores.
Los costes de adecuación y equipamiento correrían a cargo de la consejería de Sanidad, y las mejoras realizadas durante este periodo provisional se integrarán de forma definitiva en el inmueble.