El CIT Sur premia el “compromiso” del DIARIO con la comarca

El Centro de Iniciativas y Turismo de la Comarca Sur de Tenerife (CIT Sur) concederá el Premio Gánigo 2025 a DIARIO DE AVISOS en la categoría de Comunicación, según el acuerdo adoptado por unanimidad de su Junta Directiva. La distinción reconoce “el compromiso, la trayectoria y el impacto positivo del Decano de la prensa de Canarias en el tejido económico, social y cultural del Sur”.
El premio se entregará en una gala que se celebrará el 24 de octubre en el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, en la que también se distinguirá a personas, entidades y colectivos en los sectores turístico, primario, comercio y artesanía, restauración, eventos, ocio y cultura y sostenibilidad.
La galería de galardonados la completan Paradise Park Fun Lifestyle Hotel, Quesería El Isorano, Boutique Oliver, Restaurante Donaire GF Victoria, Escuela de Vela Los Cristianos y la comunidad de vecinos Miraverde. También se entregará un premio honorífico al empresario Pedro Luis Cobiella y otro especial a Aqualand Costa Adeje.
Por su parte, los ayuntamientos de la comarca entregarán el símbolo de la vasija de barro prehispánica a la Asociación Don Bosco (Adeje), el pueblo de Icor (Arico), Bat4all barco accesible Tenerife (Arona), Ceo Guajara (Fasnia), Escuela de Juego del Palo (Granadilla de Abona), Grupo Municipal Sámara (Guía de Isora), Ferretería Tamaide (San Miguel de Abona), Centro Alfarería de Arguayo (Santiago del Teide) y Fuente Alta Trail (Vilaflor de Chasna).
Rafael Dolado, presidente del CIT Sur, destacó ayer a este periódico que el acto de entrega de los gánigos, que se celebra desde principios de este siglo, reúne a una destacada representación política, social y empresarial de la comarca y avanzó que en 2026 se cumplirán 60 años del origen del CIT del Sur, que situó en una “reunión de amigos” en 1966 en Granadilla de Abona con un objetivo común: ayudar al desarrollo de la zona meridional de la Isla.
Actualmente el CIT celebra diversas actividades, entre ellas el histórico programa Amabilidad, turismo, tu futuro, con los colegios e institutos. También agasaja a los turistas más fieles que eligen el Sur para sus vacaciones desde hace décadas y visibiliza el Día Mundial del Turismo en el aeropuerto, además de apoyar a los ayuntamientos en sus fiestas patronales.