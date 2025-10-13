Denuncian una “crisis de limpieza sin precedentes” en un municipio de Tenerife

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Julián Mena, ha denunciado la crisis de limpieza “sin precedentes” que atraviesa Arona, una situación que califica de “clamor vecinal” ante el deterioro generalizado de calles, barrios y espacios públicos. Mena advierte de que la gestión del tripartito formado por PP, CC y Vox ha llevado al municipio “a su peor momento de suciedad y abandono”, con un servicio que no responde a las necesidades reales de la población.
A poco más de un año de que finalice el contrato, el PSOE de Arona advierte que es muy poco tiempo para tramitar un expediente de esta envergadura y que el tripartito no puede seguir improvisando ni ampliando plantilla sin renovar un servicio obsoleto. Recuerda que esta falta de planificación ya ha provocado la caducidad de contratos clave, como mantenimiento o jardines, y exige iniciar de inmediato la redacción y licitación del nuevo contrato de limpieza, en lugar de recurrir a modificaciones de dudosa legalidad que solo sirven como parches ante la grave situación actual, tal y como ha subrayado la concejala socialista Raquel García.
“Los vecinos pagan más que nunca, pero Arona está más sucia que nunca”, ha afirmado José Julián Mena, que considera “urgente comenzar ya la redacción del nuevo contrato de limpieza y residuos, que vence a principios de 2027, para poner fin a la improvisación y a los parches que caracterizan al actual gobierno”.
Limpieza “e imagen”
El PSOE de Arona subraya que la situación de suciedad ha alcanzado niveles inaceptables, evidenciando la descoordinación y la falta de gestión del tripartito. “Tras dos años de mandatos inestables y continuos cambios entre sus socios, Arona nunca había presentado una imagen tan degradada”, añade el portavoz socialista.
Los socialistas recuerdan que tanto los vecinos como los comerciantes y los propios trabajadores del servicio llevan meses denunciando deficiencias graves: contenedores sucios, basura acumulada, calles sin barrer, aceras llenas de líquidos y barrios enteros donde la falta de atención es evidente.
“Los supuestos planes de choque del tripartito no han servido para nada. El municipio sigue sucio, la gestión es ineficaz y las quejas no dejan de crecer”, afirma Mena.
El contrato actual de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos tiene un volumen económico superior a doce millones de euros y expira a comienzos de 2027. Por ello, el Grupo Socialista exige que el gobierno municipal inicie ya los trabajos técnicos de redacción y licitación del nuevo pliego de condiciones, “para dotar a Arona de un servicio moderno, eficiente y ajustado a las demandas reales del municipio y de sus trabajadores”.
“El tripartito no puede seguir poniendo parches ni limitarse a ampliar plantilla sin una planificación seria. Es hora de preparar un contrato ambicioso, transparente y con garantías, porque Arona no puede esperar más”, añade Raquel García.
El portavoz socialista advierte además de que “sería imperdonable que el gobierno intente subir el recibo de la basura a los aroneros mientras no existen mejoras reales en el servicio, la maquinaria o los recursos”.