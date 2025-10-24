El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Tenerife

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Arafo 350.000 euros, en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este jueves, 23 de octubre.
Julio Manuel Álvarez Pérez es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Arafo con estos 350.000 euros que ha repartido desde su punto de venta en la ‘Gasolinera El Volcán’. Julio Manuel es vendedor de la ONCE desde mayo de 2024.
El cupón del 23 de octubre y ha dejado también premios importantes en localidades de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia.
Sobre el Cupón Diario de la ONCE
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.
La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.