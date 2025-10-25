Afectados por Daño Cerebral Adquirido en Canarias, alto y claro: “No pedimos caridad; queremos justicia”

El Parlamento de Canarias acogió ayer la lectura de un manifiesto con motivo del Día del Daño Cerebral Adquirido (DCA), que se celebra mañana. El texto trata de visibilizar, reconocer y dar apoyo a las personas afectadas, sus familias y las entidades que trabajan por su bienestar. El colectivo de afectados pide “justicia” y un código diagnóstico específico que permita conocer la realidad del colectivo y diseñar estrategias efectivas de atención y acompañamiento.
La directora técnica de la Fundación Hospitalarias Tenerife, Emma Álvarez, detalló los servicios y programas adaptados que desarrolla la entidad, orientados a promover el bienestar social de las personas con DCA y sus familias. Por su parte, Manuela Bethencourt, presidenta de la Adacea Tenerife, repasó la historia de su organización y el trabajo “constante” para ofrecer atención integral, rehabilitación, acompañamiento y visibilización social.
Gustavo Arturo Morales, en representación de los afectados, leyó un manifiesto en el que subrayó que el Daño Cerebral Adquirido (DCA) “irrumpe alterando los proyectos vitales, pero detrás de cada diagnóstico hay una persona con derechos, sueños y mucho que aportar a la sociedad”.
Reclamó la creación de un “código diagnóstico específico” que permita conocer la realidad del colectivo y “diseñar estrategias efectivas de atención y acompañamiento”.
Hizo un llamamiento a abordar el DCA “no solo desde la mirada médica, sino también desde una visión social”, que impulse un archipiélago “adaptado, inclusivo y participativo”. “No pedimos caridad, queremos justicia”, recalcó Morales.