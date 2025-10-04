18.046 personas dependientes esperan por una plaza en Tenerife

Un total de 18.046 personas en situación de dependencia permanecen en lista de espera para conseguir una plaza sociosanitaria en Tenerife, ya sea de carácter residencial, en un centro de día, en un servicio de promoción de la autonomía personal o para acceder a la teleasistencia. Esta lista se ha incrementado de manera notable en los últimos dos años en 4.654 personas, un 34,7%, desde las 13.392 que estaban inscritas.
Son los datos que dio ayer en el pleno del Cabildo la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, que compareció a instancias del Grupo Socialista para dar cuenta del detalle de las plazas creadas en la red insular de dependencia en lo que va de mandato, que cifró en 518. A ellas sumó las 500 personas mayores o con discapacidad que, sin estar en situación de dependencia, requieren atención y la reciben en sus domicilios a través del programa de permanencia en el hogar, que se está prestando ya en cinco municipios desde el pasado mes de agosto.
Entre las causas de este aumento de la lista de espera en la Isla, la consejera citó, además del problema de tener una población cada vez más envejecida, el hecho de que se han agilizado los procedimientos.
En concreto, el decreto 46/2025 unifica en un solo procedimiento el reconocimiento de grado y la resolución del Plan Individualizado de Atención (PIA), que es el que da lugar a los diferentes recursos o servicios que van a necesitar las personas, por lo que se generan los derechos más rápido de lo que se les puede dar respuesta, sobre todo, cuando se trata de plazas residenciales o en centros de día, que tardan en materializarse.
“Pese a que el trabajo que se ha hecho es importante, no podemos estar satisfechos. El esfuerzo tiene que ser mayor para que esos derechos se conviertan en servicios. Pido disculpas a las familias y a las personas a las que no estamos dando la respuesta que necesitan”, dijo Fumero, que avanzó que se trabaja para cerrar el nuevo convenio de Dependencia con el Gobierno de Canarias, en el que se prevé crecer en número de plazas e impulsar el plan de infraestucturas sociosanitarias.
Por su parte, la consejera del Grupo Socialista Marian Franquet pidió en su intervención transparentar los datos, al tiempo que puso en duda las cifras de plazas creadas en el mandato aportadas por la consejera de Acción Social, y dijo desconfiar de sus números. “Manipular es mentir y las medias verdades son una gran mentira. Dar el dato y no desgranarlo es jugar al engaño”, señaló en referencia a que dentro de las plazas sociosanitarias se están contabilizando las de teleasistencia. “Lo que venden como un éxito de la gestión es un fracaso estrepitoso”, aseguró.
A su juicio, el problema es que, a día de hoy, no se cuente con el convenio de dependencia para 2025. Según explicó, en estos dos años, la lista de espera para una plaza en centros de mayores ha pasado de 2.178 personas a 3.317, un 52% más, y afeó a la consejera que solo se hayan creado en este periodo 56 plazas.
En el caso de los centros de día, afirmó que se ha pasado de 440 personas esperando por una plaza hace dos años a las 1.564 que existen ahora. Sobre teleasistencia, dijo que en 2023 había 1.954 personas en lista de espera y ahora, 4.024. Asimismo, aludió a la situación de centros residenciales finalizados pero sin entrar en funcionamiento, como los de La Victoria o Guía de Isora.
Marian Franquet finalizó su intervención pidiendo la marcha de la consejera “porque el IASS está peor que nunca y los datos de dependencia son dramáticos”.
En respuesta, Águeda Fumero recordó que en el mandato pasado solo se crearon 25 plazas. Además, puso de manifiesto “la nula inversión del gobierno anterior en los centros propios del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria” (IASS), que concretó en 90.000 euros en cuatro años, mientras que en lo que va del actual mandato “ya hemos gastado cuatro millones de euros en mejorar las infraestructuras propias en las que se atiende a las personas con dependencia”.
Dos de estos millones se han invertido en el Febles Campos (vestuarios, baños geriátricos, aire acondicionado o ascensores), según explicó, además de mejoras en el Hospital de Los Dolores o el centro de Ofra.
La consejera dio el detalle de las 518 nuevas plazas, que se distribuyen en 220 camas residenciales para mayores en Santa Cruz, La Laguna, La Orotava, Adeje y Arona; otras 98, también residenciales, para personas con discapacidad en Granadilla, La Laguna y Santa Cruz; 130 plazas de centros de día para mayores en Tacoronte, El Sauzal, Arafo, Icod y Guía de Isora; otras 40 para discapacidad en La Victoria, Los Realejos y Güímar, y 30 plazas de promoción de la autonomía personal.
Águeda Fumero añadió que las obras ya adjudicadas permitirán poner en funcionamiento otras 552 plazas en nuevas infraestructuras sociosanitarias, con una inversión que ronda los 100 millones de euros. Además, añadió que “la previsión es tener en ejecución 849 plazas antes de que acabe el año”.