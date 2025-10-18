tenerife

Anuncian el desvío de vuelos en el aeropuerto Tenerife Norte

La presencia de niebla en la zona habría obligado el desvío de dos vuelos con origen en Madrid y Gran Canaria
La situación meteorológica desfavorable en el entorno del Aeropuerto Tenerife Norte, en la ciudad de La Laguna, ha ocasionado este sábado el desvío de dos vuelos, según han precisado fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, se trataría de un vuelo con origen en Madrid, que ha sido desviado al Aeropuerto de Tenerife Sur, y otro con origen Gran Canaria, que ha tomado rumbo de regreso a la isla oriental.

Asimismo, la situación meteorológica desfavorable respondería a la presencia de niebla en las inmediaciones del Aeropuerto tinerfeño, lo que ha habría obligado al desvío de estos vuelos por motivos de seguridad.

