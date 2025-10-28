La DGT aclara la gran duda: qué pasa realmente con los conductores mayores de 65 años

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que en España no hay límite de edad para conducir. A partir de los 65 años lo que cambia es la periodicidad de la renovación y, en casos concretos, la posibilidad de imponer condiciones personalizadas para seguir al volante con seguridad. Te explicamos qué está vigente y qué no.
Sin tope de edad. Seguir conduciendo no depende de los años, sino del estado de las capacidades que se evalúan en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).
Renovaciones más frecuentes a partir de 65
- Permisos AM, A1, A2, A y B (coche y moto): 10 años hasta los 65 y 5 años desde esa edad.
- Permisos profesionales C y D (camión y autobús y sus equivalentes): 5 años hasta los 65 y 3 años desde esa edad.
Restricciones individualizadas, no por edad. Cuando es necesario, la DGT anota en el permiso unas condiciones de conducción mediante códigos armonizados de la UE:
- 01.x: obligación de gafas o lentes de contacto.
- 02: audífonos.
- 05.01: solo de día.
- 05.03: dentro de un área delimitada.
Estas medidas permiten adaptar la conducción sin retirar el permiso.
Qué está en debate (y aún NO aplica)
Reducir la vigencia a 2 años para los permisos ordinarios a partir de los 65.
- Endurecer el psicotécnico para reforzar la verificación de aptitudes.
- Estas opciones se han estudiado, pero no están aprobadas en España. Hoy siguen vigentes los plazos de renovación indicados arriba.
Por qué se revisa más a menudo
La DGT incide en que la seguridad depende de la aptitud, no de la edad. Con revisiones más frecuentes se detectan a tiempo problemas de visión, audición, movilidad o medicación que pueden afectar a la conducción. Cuando procede, se ajustan condiciones (por ejemplo, no conducir de noche) y el conductor mantiene su autonomía con garantías.
- Cómo es la renovación en la práctica (Canarias y resto de España)
- Cita en un CRC autorizado (exploración médica, pruebas de visión/audición y valoración psicofísica).
- Trámite telemático desde el propio centro: foto y firma en el acto.
- Permiso provisional y, después, recepción del nuevo carné.
- Si se detecta alguna limitación, quedará reflejada en el reverso mediante el código correspondiente.
Claves rápidas
- No te quitan el carné por cumplir 65.
- Sí tendrás que renovar con más frecuencia.
- La DGT puede poner condiciones de conducción personalizadas si es necesario.
- Las propuestas de recortar la vigencia a 2 años o endurecer el psicotécnico no están en vigor.