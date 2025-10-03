Llamamiento urgente en Canarias para donar sangre: puntos de donación, isla por isla

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilita la próxima semana diferentes puntos de donación de sangre en el Archipiélago para acercar la extracción al conjunto de la población de las islas.
Dónde donar el fin de semana
Estarán operativos varios puntos fijos de extracción en los centros hospitalarios. En el Hospital Universitario de Canarias, en la carretera general C-822, de La Cuesta-Taco, se puede acudir a donar en el espacio habilitado en la planta 0, junto a los ascensores, el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de atención al donante es el 922 678 670.
En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la carretera del Rosario sin número, los profesionales atienden el sábado de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.
Por último, en el Hospital Universitario General de La Palma, ubicado en la calle Buenavista de Arriba, sin número, el espacio de donación está operativo el domingo de 13:00 a 20:00 horas. Los números de atención telefónica son 922185321 y 922 185 320.
Donar sangre en Gran Canaria
De lunes a miércoles habrá una campaña de donación en Mogán. La unidad móvil estará operativa en la Plaza Pérez Galdós, en Arguineguín, de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas. El lunes, 6 de octubre, otra unidad se instalará junto al Complejo Deportivo Los Montijos, en el pueblo de Mogán, de 9:30-13:15 y 16:30 a 20:15 horas.
En Moya se habilitará otro dispositivo móvil junto al Ayuntamiento, en la calle Miguel Hernández, 13. El horario será jueves y viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.
Por último, un equipo de extracción visitará la empresa Jucarne, en el Polígono Industrial de Salinetas de Telde, en la calle Pastor, 14, de 9:30 a 13:30 horas.
También habrá una campaña de donación en Valsequillo. El punto de extracción se ubicará en el antiguo edificio de servicios sociales, en la zona baja del teatro, frente al mercadillo municipal. El horario será jueves y viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas. El viernes la colecta finalizará a las 20:15 horas.
En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, de 8:15 a 21:15 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).
El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en calle Guatiza, sin número, permanecerá abierto al público de lunes a miércoles de 16:15 a 20:15 y el jueves y viernes de 9:15 a 13:15 horas (excepto festivos).
También se puede acudir sin cita previa a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, de lunes a viernes de 10:30 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, de lunes a viernes de 8:30 a 19:30; y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos).
Por último, en el Hospiten Roca San Agustín se puede donar con cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), martes y miércoles de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).
Donar sangre en Tenerife
La próxima semana se activará una campaña de donación en Guía de Isora. La unidad móvil se instalará en la Plaza de Garachico, junto al centro cultural. Será el lunes, 6 de octubre, de 9:45 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas.
El martes y miércoles una unidad móvil se trasladará hasta Playa de San Juan, ubicándose en la Avenida Juan Carlos I, junto al punto de información. El horario será el martes de 9:45 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 y el miércoles de 9:45 a 12:45 horas. Enmarcada en esta campaña, otra unidad móvil visitará Alcalá, instalándose en la carretera general, junto a la parada de taxis, el miércoles de 9:45 a 12:45 y de 17:15 a 20:00 y el jueves de 9:45 a 12:45 horas.
Asimismo, el jueves una unidad móvil se trasladará hasta Santiago del Teide, concretamente, hasta la Playa de la Arena, junto a la parada de taxis de la Avenida Marítima del Puerto de Santiago. El horario será el jueves de 17:00 a 20:00 y el viernes, de 9:45 a 13:00 y de 16:45 a 19:30 horas.
En La Orotava se mantienen operativas las extracciones en el Multicentro Comercial El Trompo. El horario es el lunes de 9:15 a 13:30 y el martes y miércoles de 16:15 a 20:30 horas.
Además, se puede acudir a donar al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, número 14, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas.
En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, en la calle Arguayoda, número 2, se podrá donar de lunes a viernes de 8:15 a 19:30 horas. Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518, excepto festivos.
En lo que se refiere a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias, en la carretera general C-822, de La Cuesta-Taco, se puede donar sin cita previa en la planta 0, junto a los ascensores, de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de atención al usuario es el 922 678 670.
En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la carretera del Rosario sin número, los profesionales atienden sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto los días festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.
También se puede donar en el Hospiten Bellevue, en la calle Alemania 6, del Puerto de la Cruz, con cita previa 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).
En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, 53, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto los días festivos.
Donar sangre en Fuerteventura
De lunes a viernes habrá una campaña de donación en Puerto del Rosario, concretamente, en la piscina municipal de Los Pozos, en Macrofit. El horario será el lunes de 09:00-14:00, miércoles de 16:00 a 21:00 y jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Asimismo, se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, ubicado en la carretera del Aeropuerto, kilómetro 1, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la Isla. Este punto estará operativo de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda pedir cita previa en el 928 546 684.
Donar sangre en Lanzarote
El lunes habrá un punto de extracción en la zona de cafeterías del Centro Comercial Deiland. El horario será de 16:00 a 20:45 horas.
Asimismo, de martes a jueves se visitará el CIFP Zonzamas, en Arrecife. El martes el horario será de 15:45 a 20:45 y el miércoles y jueves de 8:45 a 13:45 horas.
Por último, el viernes el equipo de extracción se desplazará hasta la empresa Overcame, ubicada en San Bartolomé, de 9:00 a 13:30 horas.
Además, en la isla permanece operativo el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en la carretera de Tinajo, 2. El horario de atención al donante es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.
Donar sangre en El Hierro
La próxima semana tendrá lugar la campaña de donación en El Hierro. El lunes y martes se habilitará un punto de extracción en el municipio de Frontera, concretamente, en Tigadaya, de 15:30 a 21:15 horas.
El miércoles, 8 de octubre, será el turno de El Pinar. En este caso, la unidad móvil se ubicará en El Mentidero de 16:00 a 20:30 horas.
La campaña finalizará en la plaza de Valverde. El punto de extracción estará operativo el jueves de 15:45 a 21:00 y el viernes de 8:45 a 13:45 horas.
También se puede donar sin cita previa en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. El horario de este punto fijo es lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos.
Donar sangre en La Palma
El Hospital Universitario General de La Palma, en la calle Buenavista de Arriba, sin número, cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:30 horas. Los sábados permanecerá cerrado y el domingo se podrá donar de 13:00 a 20:00 horas. Este punto de donación pone a disposición de los donantes los siguientes números de atención telefónica, el 922185321 y 922 185 320.
Donar sangre en La Gomera
El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en la calle El Larguero s/n, cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos). La atención telefónica se realiza en los números 922 140 200 y 922 140 213.
Requisitos para donar
Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.