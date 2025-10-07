El dueño de La Chasnera niega que conociera las deudas pero no responde a las acusaciones

Tras el aplazamiento que tuvo lugar el pasado enero al no poder testificar un condenado por estafa llamado Bienvenido que es clave en este caso y que finalmente fue localizado preso en Sevilla, ayer se reanudó en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el juicio contra José Miguel González, el famoso empresario dueño de La Chasnera, una gasolinera del Sur conocida en toda España por su decidida apuesta en el sector de las loterías.
Durante la sesión de ayer, González -que se enfrenta a una solicitud de condena de hasta 8 años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de frustración de ejecución de sentencia y blanqueo de capitales o receptación- negó ayer tener conocimiento de que la compra de una gasolinera en Arafo tuviera relación con unas deudas, pese a que tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran probado que fue informado al respecto en dos ocasiones.
González se acogió a su derecho de no responder a la Fiscalía y la acusación particular, que sostienen que se puso de acuerdo con el estafador Bienvenido para eludir el pago de las deudas y para ello el ahora preso le habría vendido los inmuebles donde se encontraba la gasolinera, en lugar de transmitirle la sociedad explotadora, y de esta forma se habría quedado con la gasolinera de forma indirecta. Asimismo, habría adquirido una empresa de extracción de aguas por un precio inferior a su valor mediante pagos a sociedades interpuestas.