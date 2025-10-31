El gigante gorila King Kong vuelve a La Laguna

La Laguna vuelve a recibir a uno de los iconos más reconocibles del cine fantástico: King Kong ha regresado a la Plaza del Adelantado como parte de las actividades del Festival Isla Calavera, que repite la iniciativa tras el éxito de 2023, cuando la gigantesca figura se convirtió en una de las principales atracciones del evento.
El colosal gorila, instalado de nuevo en el corazón de la ciudad, podrá visitarse durante los próximos días y vuelve a formar parte del ambiente festivo y cinematográfico que cada año transforma La Laguna en un escenario de culto para los amantes del terror y la ciencia ficción.
La Laguna se llena de zombis este viernes
Además, la ciudad vivirá este viernes 31 de octubre una de las citas más esperadas del festival: la Isla Calavera Tenerife Zombie Walk, el desfile de zombis que reunirá a participantes de todas las edades caracterizados como “no muertos” para recorrer el casco histórico en un ambiente lúdico y familiar.
La actividad, abierta al público y gratuita, se ha consolidado como uno de los momentos más populares dentro del programa del festival, convirtiendo las calles laguneras en un pasacalle cinematográfico donde el maquillaje, la creatividad y el humor son protagonistas.