El II Foro Ciudad plantea ampliar el tranvía hasta Los Rodeos

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha comenzado a perfilar las líneas estratégicas que definirán la capital del siglo XXI y, para ello, celebró ayer el II Foro Ciudad en el que, junto a las fundaciones Metrópoli y Moeve, diferentes 80 agentes locales del sector público y privado han podido aportar ideas que contribuirán a la construcción de un municipio más sostenible e innovador.
Mientras que el I Foro Ciudad, celebrado en marzo, se centró en la identificación y priorización de los grandes temas asociados a la definición del Santa Cruz del siglo XXI, este segundo encuentro se basó en recabar la valoración de los participantes sobre catorce hipótesis de proyectos estratégicos identificadas por Metrópoli, propuestas que pivotan entorno a cinco ejes clave que, ahora, servirán de base para los contenidos que integrarán la versión final del proyecto.
Impulsar una ecoisla, autosuficiente energéticamente, que redunde en la calidad territorial; desarrollar un plan integral de desarrollo urbano para Santa Cruz y La Laguna, en el que se aborde la movilidad, vivienda y empleo en el espacio metropolitano; abordar una infraestructura vial para ambos municipios con la que mejorar la movilidad insular y posibilitar un espacio de transición para actividades logísticas y una futura agrópolis; o la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos que redunde en una mejora de la movilidad y de la actividad económica centran parte de las propuestas de este II Foro Ciudad.
Asimismo, otras líneas pasan por utilizar los barrancos como corredores ecológicos, aprovechando sus cauces como infraestructuras verdes que integren ciudad y naturaleza; o el desarrollo de un Ecobulevar central y otro de la costa con el objetivo de transformar las actuales carreteras urbanas en una gran circunvalación en el área metropolitana.
Otro de los ejes que conforman las iniciativas pasa por renovar el polígono de Buenos Aires como nodo que permita impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de la Isla en el área de la llamada economía azul, y respecto al proyecto Puerto-Ciudad, se aboga por fortalecer esta relación mediante nuevos espacios públicos, usos culturales y turísticos.
La estrategia Tenerife Intelligence forma parte de las iniciativas propuestas, donde se plantea un proyecto para impulsar inteligencia artificial y las tecnologías digitales para optimizar el diseño, la coordinación y la implementación de las distintas ideas de transformación urbana.
Por su parte, la renovación urbana del centro histórico plantea un plan de regeneración con criterios de conservación patrimonial y activación de usos residenciales y comerciales, mientras que la hipótesis denominada Corazones de Barrio, detalla un programa para reequilibrar Santa Cruz y su área metropolitana mediante la creación de núcleos de vida en los barrios, cada uno con su propia identidad. Finalmente, la estrategia Las Villas del Parque busca una intervención integral en el parque rural de Anaga para renovar su tejido urbano, mejorar accesibilidad, servicios y miradores.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que “en este II Foro se ha avanzado en un proceso que combina conocimiento especializado, participación ciudadana y voluntad política para definir el modelo de ciudad que queremos”. Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, indicó que “hemos podido contrastar, junto a los agentes locales, una serie de proyectos estratégicos que ayudarán a diseñar una ciudad más sostenible, cohesionada, y con mayor calidad de vida. Todo desde un proceso participativo y abierto”.
Ahora, tras la fase de diagnóstico, se concretarán los proyectos más viables con la voz de todos los agentes implicados