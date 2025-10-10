El Perenquén pide devolver tres calles de Santa Cruz a su estado previo al carril bici

a asociación de vecinos Urban Centro El Perenquén ha pedido recuperar las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás al “estado previo” a la implantación del carril bici, el cual fue desmantelado el pasado lunes de dichas vías urbanas de Santa Cruz tras el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento capitalino en relación a la viabilidad de la Red Ciclable por el centro de la ciudad.
El Perenquén, que logró tumbar en los tribunales la ordenanza de Movilidad y, por ende, obligar a paralizar las obras del carril bici, iniciadas en octubre de 2024, ha solicitado ahora al Consistorio municipal que en las negociaciones que se mantienen para decidir el futuro de la Red Ciclable en la capital se estudie, además, la anchura de estas vías con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento de las mismas para vecinos y comerciantes.
Para ello, el colectivo vecinal propone la posibilidad de que además de tener dos carriles de circunvalación, como estaba antes del carril bici, se planteara un tercero de paradas en varios tramos para destinarlo a aparcamiento temporal y carga y descarga, vinculado al abastecimiento y al día a día de vecinos, oficinas y comercios.
Asimismo, El Perenquén reivindicó la recuperación de la parada de taxis próxima a las plazas del Chicharro y del Príncipe, y una mejora de accesos con los parking del centro. “Con el carril bici se retiraron las plazas para personas con movilidad reducida (PMR), los cuales, según la normativa, deben mantenerse”.
Igualmente, la asociación de vecinos de la zona centro de la ciudad recordó “que también en el parking de la plaza de España la concesión finalizó en 2024, pero la prórroga dada de un año por el Consistorio ya está a punto de finalizar. Por ello, el Ayuntamiento debe de gestionar este aparcamiento y reducir los precios para facilitar zonas de estacionamiento más asequibles a los ciudadanos”.