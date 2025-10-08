Vecinos de El Sobradillo piden mejoras en servicios e infraestructuras

El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto al concejal del Suroeste, Javier Rivero, y los ediles de Servicios Públicos y Movilidad, Carlos Tarife y Evelyn Alonso, respectivamente, ha visitado El Sobradillo para atender las demandas de la asociación de vecinos 7 Islas en cuanto a infraestructuras, zonas públicas y servicios.
Los residentes han solicitado reforzar y ampliar los espacios de convivencia, accesibilidad y actividad deportiva en el barrio, así como instalar una zona de calistenia o aprovechar parte del antiguo parque infantil para iniciativas deportivas. Además, pidieron una remodelación integral del parque junto a la calle Volcán Tinguatón que permita dinamizar el lugar y convertirlo en un espacio de referencia para el ocio y el encuentro comunitario en la avenida de Los Majuelos.
En los últimos años se han desarrollado actuaciones en este enclave, como el asfaltado del tramo desde la carretera general hasta el Muñeco de Nieve, la instalación de una marquesina y la ampliación de las mesas de juego en los parques, la reforma integral del polideportivo de El Sobradillo, el embellecimiento del parque Tabobo, así como la puesta en marcha de proyectos de accesibilidad en la calle Faisán y la redacción de la última fase del paseo central de la avenida de Los Majuelos.