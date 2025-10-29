El Templo Masónico de Santa Cruz agota el cupo de rutas guiadas para noviembre

El Templo Masónico de Santa Cruz, uno de los edificios más enigmáticos y representativos de la arquitectura simbólica del país, recibió ayer a los primeros grupos de visitantes tras su reciente reapertura al público, logrando además agotar, en un solo día, el cupo de 300 personas que, cada jornada de puertas abiertas, pueden acceder de manera gratuita a conocer el interior del recinto.
El Organismo Autónomo de Cultura, encargado de la gestión del edificio, ha colgado el cartel de completo para todas las visitas guiadas, en grupos de 15 personas, que se ofrecían a los ciudadanos para noviembre, las cuales requieren reserva previa con al menos 48 horas de antelación a través del sitio web www.santacruzcultura.es o mediante la aplicación móvil #SoyCulturaSC, ya que durante el desarrollo de las mismas el edificio permanece cerrado al público general por cuestiones de aforo, para garantizar así su correcta conservación.
Estas rutas con guía, que se realizan martes, jueves y sábado, de 11.00 a 12.00 horas, y miércoles y viernes, de 17.00 a 18.00 horas, han logrado un éxito de convocatoria, lo que ha llevado al Ayuntamiento capitalino a abrir el plazo de citas para el próximo diciembre.
No obstante, el Templo Masónico también puede visitarse de forma libre los martes, jueves y sábado, de 12.00 a 18.00 horas; miércoles y viernes, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes permanecerá cerrado.Tras décadas sin actividad, el Consistorio adquirió este edificio en 2001, siendo declarado Bien de Interés Cultural (BIC) al año siguiente. En los últimos años se ha trabajado en un proceso integral de rehabilitación, orientado a conservar su valor histórico y simbólico y a recuperar un patrimonio único en el contexto nacional. El inmueble fue construido por Manuel de Cámara y Cruz en 1904.