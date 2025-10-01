Encuentran a Layonel, quien había desaparecido en alta mar en Canarias

Layonel Ramírez ha sido localizado este miércoles por un avión de Salvamento Marítimo, el joven que había desaparecido en la noche del lunes mientras navegaba en una moto acuática frente a la costa de San Bartolomé de Tirajana. Según fuentes de la operación, el chico fue hallado con vida a unas 16 millas al suroeste de Gran Canaria y está siendo trasladado al Muelle de Arguineguín a bordo de la salvamar Urania.
La alerta de su desaparición se activaba sobre las 23.00 horas del lunes, desplazando un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por el Centro de Emergencias. En el operativo participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, con medios aéreos, marítimos y terrestres desplegados entre los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana.
Aunque las tareas de rastreo se suspendieron durante la madrugada, el martes por la mañana se reanudaron con helicópteros y embarcaciones que inspeccionaron el litoral insular. Finalmente, este miércoles, pasadas las 11.30 horas, Salvamento Marítimo confirmaba la mejor de las noticias, el hallazgo del joven con vida quien permanecía agarrado a su moto acuática. Una vez llegue a puerto, los servicios de Emergencias evaluarán su estado de salud tras haber permanecido, presuntamente, más de un día y medio a la deriva.
La familia de Layonel había expresado a través de redes sociales su preocupación y malestar por la gestión de la búsqueda, reclamando mayor rapidez y coordinación en las labores de rescate.