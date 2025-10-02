Salen a la venta las entradas del concierto de Miguel Ríos en Tenerife

El cantante Miguel Ríos ofrecerá un concierto en Tenerife el próximo 13 de diciembre, un evento para el que ya se han puesto a la venta las entradas dentro de su gira El último vals.
Se trata de una gira en la que Miguel Ríos recorrerá varios de los teatros más importantes de España, aunque el concierto de Tenerife se llevará a cabo en el Pabellón Insular Santiago Martín.
Ríos recorrerá desde el majestuoso Liceu de Barcelona, pasando por el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de A Coruña y su querido Circo Price de Madrid… hasta culminar en mayo de 2026 con un gran final en el Teatro de La Maestranza de Sevilla.
Miguel Ríos, uno de los padres del rock español, celebra con estas actuaciones los 40 años de uno de los conciertos y discos más emblemáticos de su carrera y que da el nombre a la gira Rock-Ríos, su undécimo álbum que grabó en marzo de 1982 en el Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Las entradas para el concierto de Miguel Ríos en Tenerife pueden comprarse en este enlace.