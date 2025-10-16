Expropian un solar para mejorar la estación de bombeo de San Blas

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife publicó ayer la resolución del pago de 64.700 euros como justiprecio por la expropiación de un terreno ubicado en el paseo de San Blas número 4.
La medida, aprobada previamente en sesión plenaria celebrada en marzo, supone un paso decisivo en el desarrollo y ampliación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de San Blas, infraestructura esencial para conectar el sistema de saneamiento del municipio con la EDAR comarcal del Valle de Güímar.
El terreno afectado cuenta con una superficie total de 251 metros cuadrados, de los cuales 196,06 m² son edificables y 144 m² corresponden a una construcción en estado de ruina. La parcela está clasificada como suelo urbano no ordenado. Una vez completados los trámites de notificación y depósito del justiprecio, el Ayuntamiento procederá a levantar el acta de ocupación del bien y a ceder la parcela a la Dirección General de Aguas, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, para que inicie la ejecución de las obras.
MEJORA INTEGRAL
El proyecto forma parte de una estrategia insular y regional para mejorar el tratamiento de las aguas residuales en la comarca del Valle de Güímar. Entre las prioridades de este plan de mejora integral, se encuentra la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de San Blas que, hasta ahora, recogía las aguas por gravedad y las impulsa parcialmente hacia un emisario submarino, un sistema insuficiente para las necesidades actuales.
Con la incorporación del nuevo solar a la reforma de la infraestructura, esta ganará capacidad para transportar las aguas residuales hacia la EDAR comarcal del Valle de Güímar. Esto permitirá integrar plenamente al municipio de Candelaria en el sistema comarcal de depuración y avanzar hacia el objetivo de vertido cero en el litoral.
En ese sentido, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias impulsan de forma coordinada un conjunto de actuaciones hidráulicas de gran alcance en el Valle de Güímar con una actuación tasada en 40 millones de euros. Entre ellas, destacan los 14,5 millones de euros invertidos en la EDARU del Polígono Industrial, los 7,2 millones destinados a la Estación de Bombeo de Los Tarajales y los 2,4 millones para la nueva Estación Desaladora de Agua de Mar.
A ello se suman 1,2 millones de euros distribuidos entre los tres ayuntamientos de la comarca para mejorar las redes de saneamiento y conexiones domiciliarias, además de una subvención de 10 millones para los municipios de Arafo y Güímar. Por su parte, el Gobierno de Canarias aportará alrededor de 8 millones para la obra de impulsión de aguas residuales desde el ámbito de San Blas, en Candelaria.
En este marco, el Ayuntamiento de Candelaria firmó en 2021 un convenio con el Consejo Insular de Aguas para destinar 976.733 euros a la ejecución de la línea de impulsión EBAR Punta Larga–EBAR San Blas, incluida en la primera fase del proyecto, con un presupuesto global de casi nueve millones de euros. La EDAR comarcal del Valle de Güímar, ya en funcionamiento parcial, tendrá capacidad para tratar hasta 7.500 metros cúbicos diarios.
A estas actuaciones se suma la mejora de la infraestructura hidráulica en la Plaza de la Patrona, con un presupuesto superior a dos millones de euros, y el proyecto de saneamiento de la costa de Candelaria, actualmente en su fase final de ejecución. La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque el titular del bien podrá interponer recurso de reposición o presentar un recurso contencioso-administrativo.