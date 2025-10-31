Expertos reclaman una comunicación más humana para afrontar el reto de la salud mental

El Real Casino de Tenerife fue ayer el escenario del Foro sobre Salud Mental y Comunicación, un encuentro que reafirmó la importancia de abordar la salud mental desde una mirada rigurosa, empática y cercana. Organizado por The Pocket Magazine y con entrada gratuita, el evento reunió a profesionales de la psicología, representantes institucionales y ciudadanía comprometida con la sensibilización social.
El foro contó con el respaldo de la Consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Cajasiete, entidades que reiteraron su apuesta por iniciativas que promuevan el bienestar emocional y la eliminación de estigmas.
La apertura estuvo a cargo de Águeda Fumero, consejera insular de Acción Social, quien subrayó la necesidad de una colaboración activa entre administraciones, profesionales y medios de comunicación. Fumero enfatizó el reto común de impulsar una narrativa más humana y responsable en torno a la salud mental, donde la empatía y la evidencia científica sean pilares fundamentales.
Entre las intervenciones más destacadas figuró la del psicólogo Rafa Guerrero, quien remarcó que muchas dificultades emocionales actuales encuentran su origen en vivencias pasadas. Guerrero invitó a abordar ese recorrido personal con comprensión para poder avanzar de manera saludable.
Por su parte, la psicóloga canaria Nayara Ortega analizó el impacto de los medios tradicionales y las redes sociales en la percepción pública de la salud mental. Ortega insistió en la importancia de desarrollar pensamiento crítico para filtrar información y protegerse frente al ruido mediático y los mensajes que pueden afectar el equilibrio emocional.
La mesa redonda, moderada por Paola Bonilla, directora de The Pocket Magazine, reunió a los psicólogos Sergio García y Leocadio Martín, junto a las representantes de Atelsam, Laura Lima y Celia Herrera. Esta última compartió un testimonio personal conmovedor, ofreciendo una mirada honesta sobre los desafíos que viven quienes enfrentan problemas de salud mental.
El encuentro concluyó con una reflexión compartida por ponentes y asistentes: urge promover una comunicación más ética, empática y basada en datos que facilite la comprensión social, derribe prejuicios y normalice el diálogo sobre salud mental como parte esencial del bienestar colectivo.